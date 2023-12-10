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Google запустил умный поиск по файлам. С помощью локального машинного обучения

Google запустил умный поиск по файлам. С помощью локального машинного обучения

Корпорация Google внедрила функцию Smart Search, которая позволяет искать нужную информацию в файлах путем автоматического сканированияУмный поиск по файлам использует локальное машинное обучение для улучшения поиска — Google утверждает, что функция позволяет добиться лучших результатов благодаря автоматическому сканированию содержимого файлов на устройстве, причем без ухудшения производительности или нарушения конфиденциальности данных пользователя.

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