Google запустил умный поиск по файлам. С помощью локального машинного обучения

Корпорация Google внедрила функцию Smart Search, которая позволяет искать нужную информацию в файлах путем автоматического сканированияУмный поиск по файлам использует локальное машинное обучение для улучшения поиска — Google утверждает, что функция позволяет добиться лучших результатов благодаря автоматическому сканированию содержимого файлов на устройстве, причем без ухудшения производительности или нарушения конфиденциальности данных пользователя.