Жителей Алтайского края предупредили о мощном снегопаде и потеплении

На Алтай придет европейская зима: готовим лопаты, чтобы строить горки, а дорожным службам снова придется переходить на усиленный режим работы Сильные снегопады, метели и потепление до -2…-7 градусов ожидаются в Алтайском крае с 18 декабря, сообщила amic.