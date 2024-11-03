Профориентационная акция ´Моя профессия - Родине служить´.

12 октября учащиеся государственного учреждения образования ´Средняя школа №20 г.Бобруйска´ приняли участие в профориентационной акции ´Моя профессия - Родине служить!´, которую провели работники УВД Могилёвского облисполкома на базе спортивного комплекса ´Локомотив´.
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