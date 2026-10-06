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Татар-информ

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Верховный суд РТ оставил без изменения приговор экс-зампрокурора Казани Нафиеву

Верховный суд РТ оставил без изменения приговор экс-зампрокурора Казани Нафиеву

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ» Верховный суд РТ рассмотрел апелляцию по делу бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева.

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