60% студентов планируют брак и рождение детей

Современные студенты все чаще задумываются о семье и детях. Согласно данным социологов, за четыре года доля двадцатилетних молодых людей, планирующих вступить в брак и завести ребенка, выросла с 40 до 60%.
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