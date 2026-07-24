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РИА Новый день

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60% студентов планируют брак и рождение детей

60% студентов планируют брак и рождение детей

Современные студенты все чаще задумываются о семье и детях. Согласно данным социологов, за четыре года доля двадцатилетних молодых людей, планирующих вступить в брак и завести ребенка, выросла с 40 до 60%.

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