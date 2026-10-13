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TSMC готовится объявить шестой подряд квартал рекордной прибыли

TSMC готовится объявить шестой подряд квартал рекордной прибыли

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель передовых микросхем, готовится представить результаты третьего квартала.

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