Легкоатлетка Макарова назвала бредом попытки сравнить Игры БРИКС с Олимпиадой

Кристина Макаренко высказалась о сравнении Игр БРИКС с Олимпиадой. Чемпионка Игр БРИКС в беге на 100 метров Кристина Макаренко поделилась мыслями о попытках ряда обозревателей и экспертов сравнить уровень Олимпийских игр и Игр БРИКС.
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