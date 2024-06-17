Легкоатлетка Макарова назвала бредом попытки сравнить Игры БРИКС с Олимпиадой

Кристина Макаренко высказалась о сравнении Игр БРИКС с Олимпиадой. Чемпионка Игр БРИКС в беге на 100 метров Кристина Макаренко поделилась мыслями о попытках ряда обозревателей и экспертов сравнить уровень Олимпийских игр и Игр БРИКС.