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Спички - не игрушка

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Как после войны в СССР случилось экономическое чудо

Как после войны в СССР случилось экономическое чудо

Советский Союз понес тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций.

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