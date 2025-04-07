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"Злой демон русского общества": Чубайс вывез из России гостайны. Олигархи начинают волноваться только теперь

"Злой демон русского общества": Чубайс вывез из России гостайны. Олигархи начинают волноваться только теперь

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "Роснано" и наложил арест на денежные средства и имущество бывшего руководителя компании Анатолия Чубайса, а также ещё семи лиц, на общую сумму 5,6 млрд рублей.

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