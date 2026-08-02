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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» купил Коло-Муани за 38+12 млн евро у «ПСЖ», еще 3,2 млн – комиссия агентам. Контракт с форвардом – до 2031-го

«Ювентус» объявил о переходе Рандаля Коло-Муани из «ПСЖ». Сумма трансфера, как сообщил клуб, составила 38 миллионов евро, которые будут распределены на четыре года.

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