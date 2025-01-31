Тяжелые потери ВСУ и продвижение наших войск: что произошло в зоне СВО 31 января

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Российская армия неуклонно продвигается на запорожском и красноармейском направлениях, ВСУ несут серьезные потери, а генерал Валерий Герасимов лично приехал наградить отличившихся бойцов.
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