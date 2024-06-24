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Как бизнес привыкает к новым реалиям с внебиржевым рынком?

Рубль демонстрирует сильную волатильность в паре с китайским юанем. После введения санкций США против Мосбиржи российская валюта сильно росла к китайской валюте, сейчас этот тренд пошел в обратную сторону Курс юаня на Мосбирже приблизился к 12 рублям.

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