Кинолог Голубев: собаки не распознают себя в зеркале

SI

Sergey Ivanov

Мы заказали большое, до пола, зеркало в прихожую. Я вышел с псом на прогулку, а мужики занялись монтажом. Когда мы вернулись- зеркало уже висело. Пес посмотрел на него- и вдруг остолбенел! Лапы его напряглись, а сам он внимательно начал вглядываться в отражение. Там, где он привык видеть стену, сейчас был какой- то коридор. А в этом коридоре- собака! Пес дружелюбно помахал гостю хвостом- и гость ответил тем же! Пес подошел ближе- и тот, в зеркале- тоже подошел ближе! Пес потянулся носом, пытаясь обнюхать гостя- и гость тоже проделал то же самое. Но вот ничем гость не пах! И это сильно озадачило пса. Он попытался ткнуться носом в его нос- но вместо этого он уткнулся в холодное твердое зеркало, пахнущее опилками и улицей. И тогда пес понял, что знакомство не состоится. И он потерял к зеркалу и отражению в нем всякий интерес. Теперь он равнодушно проходил мимо, не обращая на зеркало никакого внимания...