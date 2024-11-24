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Кинолог Голубев: собаки не распознают себя в зеркале

Кинолог Голубев: собаки не распознают себя в зеркале

Собаки могут проявлять интерес к своим отражениям в зеркалах, но не способны распознать себя. Об жтой особенности рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Мы заказали большое, до пола, зеркало в прихожую. Я вышел с псом на прогулку, а мужики занялись монтажом. Когда мы вернулись- зеркало уже висело. Пес посмотрел на него- и вдруг остолбенел! Лапы его напряглись, а сам он внимательно начал вглядываться в отражение. Там, где он привык видеть стену, сейчас был какой- то коридор. А в этом коридоре- собака! Пес дружелюбно помахал гостю хвостом- и гость ответил тем же! Пес подошел ближе- и тот, в зеркале- тоже подошел ближе! Пес потянулся носом, пытаясь обнюхать гостя- и гость тоже проделал то же самое. Но вот ничем гость не пах! И это сильно озадачило пса. Он попытался ткнуться носом в его нос- но вместо этого он уткнулся в холодное твердое зеркало, пахнущее опилками и улицей. И тогда пес понял, что знакомство не состоится. И он потерял к зеркалу и отражению в нем всякий интерес. Теперь он равнодушно проходил мимо, не обращая на зеркало никакого внимания...
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