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  • Сергей Огарков
    Этих паскуд, пославших наших ребят на заведомый убой, допросить, чей приказ они выполняли и к стенке! Следы, на кого ...Белоусов поручил ...
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Власти Польши допускают передачу Украине истребителей МиГ-29

В Варшаве допускают возможность передачи Киеву дополнительных партий техники, включая истребители МиГ-29, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

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