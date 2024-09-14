Власти Польши допускают передачу Украине истребителей МиГ-29

В Варшаве допускают возможность передачи Киеву дополнительных партий техники, включая истребители МиГ-29, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой.
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