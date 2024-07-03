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Строитель без стройки: как петербуржец убедил дачников в своей успешности и “заработал” 3 миллиона

Строитель без стройки: как петербуржец убедил дачников в своей успешности и “заработал” 3 миллиона

Петербуржец стал фигурантом дела о мошенничестве на 3,3 миллиона рублей. Он обещал дачникам новые дома и бани, а у самого не было ни стройматериалов, ни техники.

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