Япония создаст фонд поддержки передовых технологий и безопасности — Nikkei

Фонд в размере 100 млрд иен (около $875 млн) для содействия ускорению научно-исследовательским работам в области передовых технологий, а также повышению экономической безопасности, создаст японское правительство, 17 октября сообщает журнал Nikkei Asia.
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