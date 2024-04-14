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Парламентская газета

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«Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля

«Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля

Московский «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля, сообщается на сайте клуба. «Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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