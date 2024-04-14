Московский «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля, сообщается на сайте клуба. «Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.