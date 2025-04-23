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Доми о «Торонто» и 2-0 в серии с «Оттавой»: «Мы только начинаем, дальше все будет еще лучше. Гостевые матчи станут серьезным испытанием»

Форвард «Лифс» стал автором победной шайбы в овертайме второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сенаторс» (3:2 ОТ, 2-0).

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