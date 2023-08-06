В Подмосковье МЧС тушат пожар площадью порядка 1200 «квадратов»

В Дмитровском районе Подмосковья пожарные борются с огнем в административном здании. Площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров «Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров», - сообщает RT .
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