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  • Фил
    Смотри как правда-животворящая нечисть нацистскую коробит.Немецкого корресп...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...

ВС РФ создали у Клещеевки огневые заслоны для движения пехоты

ВС РФ создали у Клещеевки огневые заслоны для движения пехоты

Для движения пехоты в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) на артемовском направлении экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск создают огневые заслоны и уничтожают позиции в тылу украинских сил на расстоянии до 6 км.

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