ВС РФ создали у Клещеевки огневые заслоны для движения пехоты

Для движения пехоты в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) на артемовском направлении экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск создают огневые заслоны и уничтожают позиции в тылу украинских сил на расстоянии до 6 км.