Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Дети больших артистов мнят себя великими звёздами и большими талантами, даже не понимая собственный уровень серости и бездарности.
Шахназаров назвал фамилии бездарных детей звёзд: "Ты не актёр, ты просто присосался"
Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Да таких певцов как и старший,в каждом сельском ДК по дюжине.
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11 час.
ВМ
Вениамин Мельников
"талантливая" собчак каким то образом баллотировалась в президенты РФ. И такое бывает. Из серии-очевидное невероятное.
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6 час.
ВМ
Владимир Моргунов
все бы хорошо, но скакать на сцене не сподобился, что папаня, тот и кувырком шнырять умеет. И ПОПЕТЬ НЕКОГДА. БЕЗДАРЬ НА БЕЗДАРЕ И БЕЗДАРЕМ ПОГОНЯЕТ. ТОЛЬКО СО СЦЕНЫ ПОГНАТЬ НЕКОМУ. ВОТ И ГЛОТАЕМ КОНЦЕРТНУЮ ПЫЛЬ ???
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3 час.
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