Шахназаров назвал фамилии бездарных детей звёзд: "Ты не актёр, ты просто присосался"

"талантливая" собчак каким то образом баллотировалась в президенты РФ. И такое бывает. Из серии-очевидное невероятное.

ВМ

Владимир Моргунов

все бы хорошо, но скакать на сцене не сподобился, что папаня, тот и кувырком шнырять умеет. И ПОПЕТЬ НЕКОГДА. БЕЗДАРЬ НА БЕЗДАРЕ И БЕЗДАРЕМ ПОГОНЯЕТ. ТОЛЬКО СО СЦЕНЫ ПОГНАТЬ НЕКОМУ. ВОТ И ГЛОТАЕМ КОНЦЕРТНУЮ ПЫЛЬ ???