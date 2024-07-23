ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Шахназаров назвал фамилии бездарных детей звёзд: "Ты не актёр, ты просто присосался"

Шахназаров назвал фамилии бездарных детей звёзд: "Ты не актёр, ты просто присосался"

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Дети больших артистов мнят себя великими звёздами и большими талантами, даже не понимая собственный уровень серости и бездарности.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Да таких певцов как и старший,в каждом сельском ДК по дюжине.
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11 час.
ВМ
Вениамин Мельников
&quot;талантливая&quot; собчак каким то образом баллотировалась  в президенты РФ. И такое бывает. Из серии-очевидное невероятное.
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6 час.
ВМ
Владимир Моргунов
все бы хорошо, но скакать на сцене не сподобился, что папаня, тот и кувырком шнырять умеет. И ПОПЕТЬ НЕКОГДА. БЕЗДАРЬ НА БЕЗДАРЕ И БЕЗДАРЕМ ПОГОНЯЕТ. ТОЛЬКО СО СЦЕНЫ ПОГНАТЬ НЕКОМУ. ВОТ И ГЛОТАЕМ КОНЦЕРТНУЮ ПЫЛЬ ???
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3 час.

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