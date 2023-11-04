Абрамченко: рост цен на продовольствие в 2023 году не превысит уровень инфляции

Рост цен на продовольствие в России к концу 2023 года не превысит уровень инфляции. Об этом заявила РИА Новости заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко в кулуарах выставки "Россия".
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