Абрамченко: рост цен на продовольствие в 2023 году не превысит уровень инфляции

Рост цен на продовольствие в России к концу 2023 года не превысит уровень инфляции. Об этом заявила РИА Новости заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко в кулуарах выставки "Россия".