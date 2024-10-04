В рядах Вооружённых сил Украины начался бунт. Солдаты выдвигают вполне резонные требования. "Дальше Донбасс, а с чем?" - хотят узнать они.
"Дальше Донбасс, а с чем?" - В рядах ВСУ начался бунт. Командование ответило мгновенно
Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Зачем Зе убивает своих граждан в угоду англосаксам.очищает территорию?
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14 час.
Дмитрий Гурин
Да все стандартно. запад хочет себе под полный и безграничный контроль землю и ресурсы Украины на сейчас.... а потом уже и России. Ну англосаксов и прочих европиойдов с начала промышленной революции плющит, таращит и колбасит. Ведь такие ресурсы и не под их контролем..... Хотя в той же Аляске их то же куча но вот население само потихоньку вымирает. Сейчас его в половину меньше чем до "продажи", и это вполне официальная цифра.... Так что простая жадность ...........
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13 час.
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