"Дальше Донбасс, а с чем?" - В рядах ВСУ начался бунт. Командование ответило мгновенно

Дмитрий Гурин

Да все стандартно. запад хочет себе под полный и безграничный контроль землю и ресурсы Украины на сейчас.... а потом уже и России. Ну англосаксов и прочих европиойдов с начала промышленной революции плющит, таращит и колбасит. Ведь такие ресурсы и не под их контролем..... Хотя в той же Аляске их то же куча но вот население само потихоньку вымирает. Сейчас его в половину меньше чем до "продажи", и это вполне официальная цифра.... Так что простая жадность ...........