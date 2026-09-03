📷❗️Diffraqtion получила финансирование на создание квантовой камеры Стартап Diffraqtion (Сомервилл, США), основанный на исследовательской базе Мэрилендского университета и MIT, привлек 10 млн долларов в рамках предпосевного раунда.
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