Вирусологи оценили опасность обнаруженной в Москве COVID-мутации

Директор Центра глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков обсудил с журналистами ситуацию с выявлением в Москве новой мутации коронавируса АY .
Директор Центра глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков обсудил с журналистами ситуацию с выявлением в Москве новой мутации коронавируса АY .
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