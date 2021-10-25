MeMo-Logic

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    "Платить лицом" можно, если ты подключен к этой программе и в неё внесены твои биометрические данные. Если я таких да...Штрафы за курение...
  • Александр Новиков
    о чем Вы господин Мурашко? В детских садах закрывают целые группы!!! Опомнитесь и начните работать,а не статистику по...Мурашко заявил о ...
  • Александр Бурачевский
    Вроде бы теперь можно даже "платить лицом" - видеокамеры распознают всех. И пластические операции не помогают. А есл...Штрафы за курение...

Вирусологи оценили опасность обнаруженной в Москве COVID-мутации

Вирусологи оценили опасность обнаруженной в Москве COVID-мутации

Директор Центра глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков обсудил с журналистами ситуацию с выявлением в Москве новой мутации коронавируса АY .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх