Тупик для Запада. Победить Россию невозможно, проиграть ей нельзя

Василий Апрелов Кто путинг? Тот то будет умолять не вещайте меня в гаааге пжлст и писиться будет и кататься и плакать

Леонид Попивняк что будете блеять когда к вам ФСБшники придут???)))).....пока есть время -идите в задницу зелебобика поцелуйте)))))...ципсошник - хохлопитек))))...на месте гааги скоро чистое поле будет....)))))