Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Тупик для Запада. Победить Россию невозможно, проиграть ей нельзя

Тупик для Запада. Победить Россию невозможно, проиграть ей нельзя

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Надо признать - Запад оказался в довольно сложной ситуации из-за конфликта с Россией и теперь лихорадочно ищет выход из сложившегося тупика.

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Комментарии
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Василий Апрелов
Кто путинг? Тот то будет умолять не вещайте меня в гаааге пжлст и писиться будет и кататься и плакать
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6 час.
Леонид Попивняк
что будете блеять когда к вам ФСБшники придут???)))).....пока есть время -идите в задницу зелебобика поцелуйте)))))...ципсошник - хохлопитек))))...на месте гааги скоро чистое поле будет....)))))
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5 час.
Игорь Василевский
Ты откуда, болезный? Из ципсоты? Оно и чувствуется.
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9 мин.

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