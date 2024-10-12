ПРОСТО О ГЛАВНОМ Надо признать - Запад оказался в довольно сложной ситуации из-за конфликта с Россией и теперь лихорадочно ищет выход из сложившегося тупика.
Тупик для Запада. Победить Россию невозможно, проиграть ей нельзя
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Василий Апрелов
Кто путинг? Тот то будет умолять не вещайте меня в гаааге пжлст и писиться будет и кататься и плакать
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6 час.
Леонид Попивняк
что будете блеять когда к вам ФСБшники придут???)))).....пока есть время -идите в задницу зелебобика поцелуйте)))))...ципсошник - хохлопитек))))...на месте гааги скоро чистое поле будет....)))))
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5 час.
Игорь Василевский
Ты откуда, болезный? Из ципсоты? Оно и чувствуется.
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9 мин.
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