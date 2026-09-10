Житель Феодосии предстанет перед судом за оскорбление чувств верующих

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего местного жителя.Прокуратура города Феодосии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя.
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