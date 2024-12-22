Два пассажирских поезда Москва-Владивосток и обратный задержаны из-за схода вагонов

Из-за схода вагонов грузового поезда, произошедшего на станции Бушулей Забайкальской железной дороги, задерживаются пассажирские составы дальнего следования: № 10 Москва – Владивосток и № 9 Владивосток – Москва, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.
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