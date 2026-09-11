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Деку объяснил, почему «Барселона» выбрала Гордона вместо Рэшфорда

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал решение клуба летом 2025 года подписать Энтони Гордона из «Ньюкасла» вместо выкупа прав на Маркуса Рэшфорда, который играл за каталонцев в прошлом сезоне на правах аренды.

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