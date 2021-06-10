В Еврейской автономной области сотрудники полиции разыскали заблудившегося в лесу мужчину

В дежурную часть МОМВД России «Биробиджанский» поступило сообщение от жителя города Биробиджан Еврейской автономной области о том, что в районе села Димитрово Биробиджанского района его отец 1969 года рождения ушел в лесополосу собирать папоротник и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
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