В Еврейской автономной области сотрудники полиции разыскали заблудившегося в лесу мужчину

В дежурную часть МОМВД России «Биробиджанский» поступило сообщение от жителя города Биробиджан Еврейской автономной области о том, что в районе села Димитрово Биробиджанского района его отец 1969 года рождения ушел в лесополосу собирать папоротник и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.