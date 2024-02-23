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Полковник Бреттон-Гордон: неудачный пуск ракеты Trident подрывает позиции Лондона

Полковник Бреттон-Гордон: неудачный пуск ракеты Trident подрывает позиции Лондона

Статья о пуске ракеты Trident 2 и возросшей угрозе ядерного конфликта, написанная бывшим полковником британской армии Хэмишем де Бреттон-Гордоном, поднимает вопросы о безопасности не только Великобритании, но и всего международного сообщества.

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