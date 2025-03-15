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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Доннаруммы о Сафонове: «Он играл, когда Джанлуиджи в этом нуждался. Для «ПСЖ» нормально иметь еще одного качественного вратаря. Никогда не знаешь, что может случиться с 1-м номером»

Текущее соглашение итальянского голкипера рассчитано до 2026 года. – Для такого крупного клуба, как «ПСЖ», нормально иметь еще одного качественного вратаря.

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