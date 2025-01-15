Экспедиция к предкам. Плот в подарок

Национальный парк на реке Мадлум, на Филиппинах. Современный бамбуковый плот «…и мы нарубим деревьев на Ливане столько, сколько тебе нужно, сплавим их плотами по морю в Яффу, и ты сможешь перевезти их в Иерусалим.