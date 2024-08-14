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Культуромания

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Bonhams собрали £80 тысяч на исследование рака мозга

Bonhams собрали £80 тысяч на исследование рака мозга

Аукционный дом Bonhams провел благотворительные торги со 2 по 12 августа. Вся выручка будет пожертвована на исследования рака мозга организации «Brain Tumor Research», о чем компания заявила на своем сайте.

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