Bonhams собрали £80 тысяч на исследование рака мозга

Аукционный дом Bonhams провел благотворительные торги со 2 по 12 августа. Вся выручка будет пожертвована на исследования рака мозга организации «Brain Tumor Research», о чем компания заявила на своем сайте.
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