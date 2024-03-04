Стартовала регистрация представителей СМИ на ПМЭФ – 2024

С 1 марта началась онлайн-регистрация представителей российских и иностранных СМИ, а также блогосферы на все дни проведения Петербургского международного экономического форума, который в этом году пройдет с 5 по 8 июля.
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