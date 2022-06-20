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20.06.22==Мария Захарова вновь зовет японцев на Курилы. На каких условиях?

20.06.22==Мария Захарова вновь зовет японцев на Курилы. На каких условиях?

Пособничество японским реваншистским устремлениям недопустимо в любой форме.  Высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что граждане Японии могут в любое время приехать на российские Курильские острова, чтобы почтить память предков, вносит неразбериху в вопрос о безвизовом посещении южных Курил родственниками захороненных на этих островах японцев.

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