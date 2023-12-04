Форвард Панарин заявил, что у "Рейнджерс" есть глубина состава

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выразил надежду, что его команда сумеет сохранить победный темп на весь сезон.
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