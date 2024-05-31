ВСУ потеряли за май более 35 тысяч боевиков и порядка 2700 единиц вооружения

Украинская армия за последний месяц лишилась более 35 тысяч военных и свыше 2700 единиц вооружения. Об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате заявил глава оборонного ведомства России Андрей Белоусов, сообщило РИА «Новости».
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