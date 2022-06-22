Ольгинский район исчезнет из Приморья

Законопроект предусматривает образование нового муниципального образования в соответствии с Федеральным законом № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Законопроект предусматривает образование нового муниципального образования в соответствии с Федеральным законом № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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