«Часы мириады лет» - Самые сложные часы, когда-либо сделанные в Японии

«Часы мириада лет». Примерно через десять лет после того, как были изобретены первые западные механические часы, японский изобретатель Хисашиге Танака создал «Часы мириады лет», также известные, как «Самозаводящиеся часы 10 тысяч лет».
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