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Газета.ру

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WCRF: случаи рака у людей до 50 лет выросли в разы из-за образа жизни

WCRF: случаи рака у людей до 50 лет выросли в разы из-за образа жизни

Аналитики Всемирного фонда исследований рака (WCRF) выяснили, что с 2001 года число случаев онкологии у людей младше 50 лет в Англии, США и Нидерландах резко возросло.

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