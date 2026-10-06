WCRF: случаи рака у людей до 50 лет выросли в разы из-за образа жизни

Аналитики Всемирного фонда исследований рака (WCRF) выяснили, что с 2001 года число случаев онкологии у людей младше 50 лет в Англии, США и Нидерландах резко возросло.
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