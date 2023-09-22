Военное обозрение

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Глава МИД РФ призвал генсека ООН начать процедуру арбитража против США

Глава МИД РФ призвал генсека ООН начать процедуру арбитража против США

С 19 по 25 сентября в Нью-Йорке проходит 78 сессия Генассамблеи ООН. Многие лидеры государств и дипломаты уже выступили с речью.

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