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Плюшевая обезьяна спасает жизнь крошечному лемуру в Колумбии

Плюшевая обезьяна спасает жизнь крошечному лемуру в Колумбии

Трогательная история спасения развернулась в зоопарке колумбийского города Кали. Там специалисты борются за жизнь детеныша кольцехвостого лемура, который родился 18 июня с критически малым весом — всего 70 граммов.

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