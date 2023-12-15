Бизнесмен Дотком: РФ может вызвать стометровое цунами у Нью-Йорка

Немецко-финский бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком предупредил, что ядерное оружие Российской Федерации может вызвать огромное цунами у берегов Соединенных Штатов Америки и уничтожить весь Нью-Йорк.
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