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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Футболисты «Строгино» завоевали бронзовые медали Зимнего первенства Москвы

Футболисты «Строгино» 2011 года рождения стали бронзовыми призерами Зимнего Первенства Москвы. “В матче за третье место «Строгинцы» встретились с «красно-зелеными», где гости одержали победу со счетом 3:1.

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