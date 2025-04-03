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«Место встречи нужно исключить»: Главгосэкспертиза — о новых правилах проектирования автодорог

«Место встречи нужно исключить»: Главгосэкспертиза — о новых правилах проектирования автодорог

Теперь при разработке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в границах населенных пунктов потребуется создание особых архитектурно-планировочных решений, в том числе в виде выделенных «велосипедных путей» для велосипедистов и владельцев СИМКак уже рассказывала «Бизнес FM» со ссылкой на информацию РБК, обсуждающиеся поправки в правила дорожного движения должны запретить движение электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам.

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