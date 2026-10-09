Редкий дар для истории: в Тверской музей передали коллекцию гравюр о войне 1812 года. 8 октября в 15:00 в Тверском краеведческом музее (головной музей ТГОМ) прошла торжественная церемония передачи в дар уникальной коллекции эстампов, посвящённых Отечественной войне 1812 года и Наполеоновским войнам — сообщает Министерство культуры Тверской области.
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