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В Тверской музей передали коллекцию гравюр о войне 1812 года

В Тверской музей передали коллекцию гравюр о войне 1812 года

Редкий дар для истории: в Тверской музей передали коллекцию гравюр о войне 1812 года. 8 октября в 15:00 в Тверском краеведческом музее (головной музей ТГОМ) прошла торжественная церемония передачи в дар уникальной коллекции эстампов, посвящённых Отечественной войне 1812 года и Наполеоновским войнам — сообщает Министерство культуры Тверской области.

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