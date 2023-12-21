Собянин рассказал о новогодней программе в Москве

В усадьбе Деда Мороза пройдет концерт Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram, что в столице в новогодние праздники в парках, музеях, библиотеках, театрах и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет около 200 крупных мероприятий.
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