Собянин рассказал о новогодней программе в Москве

В усадьбе Деда Мороза пройдет концерт Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram, что в столице в новогодние праздники в парках, музеях, библиотеках, театрах и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет около 200 крупных мероприятий.