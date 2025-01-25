РСЧС: в Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) .