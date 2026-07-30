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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА впервые за пять лет не проведет предсезонные матчи на Ближнем Востоке

НБА не будет проводить предсезонные матчи на Ближнем Востоке перед стартом сезона-2026/27. Таким образом, впервые за пять лет лига проведет межсезонье без игр в этом регионе.

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